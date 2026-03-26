В Долгопрудном подросток почувствовал себя Человеком-пауком и залез на фасад здания

В Долгопрудном подросток устроил опасное развлечение: он забрался на фасад одного из торговых объектов города. Фотографии инцидента появились в социальных сетях и вызвали недоумение у местных жителей, пишет интернет-издание REGIONS. На снимках видно, как молодой человек взбирается по элементам фасада, опираясь на конструкции у входа.

Подобные действия опасны как для самого подростка, так и для окружающих. К тому же они могут привести к повреждению имущества. Жители Долгопрудного отмечают, что подростки часто ведут себя шумно и нецензурно в этом торговом центре.

Прокомментировал ситуацию юрист Андрей Мелентьев. По его словам, такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.

«В этом случае предусмотрен штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Если при этом будет повреждено имущество, возможен дополнительный штраф от 300 рублей до 500 рублей, а также обязанность возместить причиненный ущерб», — объяснил специалист.

Он уточнил, что, если участник инцидента несовершеннолетний, ответственность могут понести родители. Им грозит штраф от 500 до 2000 рублей и постановка на профилактический учет. Помимо правовых последствий, попытки взобраться на здания без подготовки и страховки могут привести к серьезным травмам.

Ранее сообщалось, что романтик из Чехова подставил себя под статью предложением руки и сердца.