В дом Путина доставили священные реликвии СВО с необычными историями

Уникальные фронтовые реликвии — иконы со следами пуль, спасшие жизни российских военнослужащих в зоне СВО, занимают особое место в личном пространстве Владимира Путина. Об этом сообщил радио KP.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 октября.

По словам представителя Кремля, подаренные главе государства на день рождения образы действительно хранятся в его доме. Эти материальные свидетельства солдатской веры и фронтового быта превратились в символичный элемент образа национального лидера, демонстрирующий его прямую связь с воюющими подразделениями.

Кроме того, Песков не исключил, что президент встретиться с военнослужащими, которым принадлежали иконы-обереги. Однако конкретные сроки определятся рабочим графиком главы государства.

Как напоминает КП, речь идет об иконах, на которых остались следы от пуль: каждая из них защитила бойцов, не дав пулям дойти до тела.

Ранее британский доброволец рассказал о главном качестве русских солдат.