В Домбае туристка сорвалась с 12-метровой высоты при попытке сделать селфи

Увлеченная красотами Домбая (КЧР) туристка попыталась снять себя на фоне водопада Чучухур, однако в процессе потеряла равновесие и рухнула с большой высоты. О случае рассказали специалисты МЧС России.

Россиянка приехала осмотреть горную территорию Карачаево-Черкесии. Ее целью стал не слишком известный водопад Чучухур, на фоне которого она планировала сделать эффектное селфи. Однако стоять на краю скалы было плохой идеей: 36-летняя туристка оступилась и провалилась вниз с 12-метровой высоты.

На место прибыли спасатели Карачаево-Черкесского отряда МЧС России им. В.М. Дзераева. Они оперативно уложили пострадавшую на носилки, оказали необходимую помощь на месте и перевезли в поселок Домбай. Там женщине продолжили оказывать лечение в медучреждении. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что турист из России сорвался с горы в деревне мертвых на Бали.