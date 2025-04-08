В Доминикане после обрушения крыши в ночном клубе погибли 13 человек

Минимум 13 человек скончались, еще 93 были доставлены в лечебные учреждения после того, как в одном из ночных клубов Доминиканской Республики рухнула крыша. Об этом сообщило издание Listin Diario со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что трагедия случилась в клубе Jet Set. Возможные причины происшествия, а также личности пострадавших, не приводятся. Не исключено, что среди погибших или получивших увечья есть иностранцы, так как Доминиканская республика пользуется у туристов популярностью.

Ранее стало известно, что семилетний житель Санкт-Петербурга попал в одну из больниц города после банальной прогулки. На Васильевском острове с одного из домов на голову несовершеннолетнего упала часть фасадной кладки. Ребенок находится в тяжелом состоянии.