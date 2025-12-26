В Домодедове предотвращено нападение на школу: исполнители попали под суд

В Домодедовском городском суде вынесено решение об аресте двух 14-летних подростков, обвиняемых в подготовке вооруженного нападения на школу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Расследование раскрыло тревожный и детально спланированный сценарий: несовершеннолетние, один из которых был учеником целевой школы, вступили в преступный сговор с целью убийства неограниченного круга лиц, в том числе малолетних детей.

Ключевую роль в формировании их намерений сыграли Telegram-каналы, распространяющие идеи насилия и инструкции по организации вооруженных атак. Подписавшись на эти ресурсы, подростки не остановились на теории — они установили контакт с одним из пользователей сети, который выступил в роли консультанта и пособника. Этот анонимный куратор не только давал указания, но и отправил посылку с холодным оружием: ножами, топорами и даже креплениями для телефонов на голову, которые могли использоваться для записи атаки. По данным следствия, следующим этапом должна была стать поставка огнестрельного оружия и патронов.

Именно в момент получения оружейной посылки оперативники УФСБ России задержали подростков, что позволило предотвратить реализацию их планов.

Суд, учитывая тяжесть обвинения по статье о покушении на убийство двух и более лиц группой лиц, избрал максимально строгую меру пресечения. Оба обвиняемых заключены под стражу до 23 февраля 2026 года.

