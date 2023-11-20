В Домодедово сел спецборт МЧС с еще 117 эвакуированными из Газы россиянами

В московском аэропорту Домодедово только что успешно приземлился самолет МЧС РФ из Каира с еще 117 эвакуированными из Газы российскими гражданами и членами их семей.

Как проинформировали в пресс-службе МЧС, часть вернувшихся пассажиров были отправлена к родственникам, остальные будут размещены ведомством в подмосковных Клину и Волоколамске в специальных пунктах временного размещения.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту "Домодедово". На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта», - приводится в сообщении.

В МЧС проинформировали, что всего из зоны конфликта в Газе к настоящему времени эвакуированы на родину 525 человек.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».