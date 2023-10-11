В Домодедовской стоматологической поликлинике начали лечить зубы под общим наркозом, сообщили в Минздраве Подмосковья. Работу учреждения проверила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Сейчас в центральном филиале учреждения ведутся ремонтные работы, устанавливают новое оборудование, включая семь стоматологических установок. Завершить работы планируется к концу года. В Южном филиале планируется установить две единицы аналогичного оборудования. Помимо этого, в текущем году в учреждении появился 3D-сканер и начали проводить лечение под общим наркозом – в рамках ОМС.

По словам Стригунковой, ранее такой вид лечение был доступен только в областной стоматологической поликлинике. В этом году его внедрили в МОНИКИ, Одинцовской больнице и Домодедовской стомполиклинике.

«В Домодедово ежегодно данное лечение будут получать более четырехсот пациентов – жители округа и соседних территорий», - отметила Стригункова.

Она также проверила работу Домодедовской больницы и ход капремонта хирургического корпуса стационара №1. В последнем оборудуют маломестные палаты с санузлом в каждой, удобные зоны ожидания и современные операционные, установят новое оборудование и мебель. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается модернизация стационаров.