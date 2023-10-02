В Донецке из-за обстрела оказалось повреждено здание школы
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
Очередной обстрел в одном из районов Донецка оставил повреждения на здании школы. Подробности рассказало РИА Новости.
Как рассказал мэр Алексей Кулемзин, после очередного огня, открытого со стороны украинских формирований по мирным районам, снаряд попал в здание школы No80. Пострадавшее при обстреле образовательное учреждение располагалось в поселке шахты «Лидиевка». Кулемзин сообщил, что в результате «прилета» в здании оказались повреждены окна и крыша спортивного зала.
На данный момент было зарегистрировано шесть обстрелов Донецка украинскими формированиями за понедельник. Во всех случаях применялись снаряды «натовского» калибра.