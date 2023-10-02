В Донецке из-за обстрела оказалось повреждено здание школы

Очередной обстрел в одном из районов Донецка оставил повреждения на здании школы. Подробности рассказало РИА Новости .

Как рассказал мэр Алексей Кулемзин, после очередного огня, открытого со стороны украинских формирований по мирным районам, снаряд попал в здание школы No80. Пострадавшее при обстреле образовательное учреждение располагалось в поселке шахты «Лидиевка». Кулемзин сообщил, что в результате «прилета» в здании оказались повреждены окна и крыша спортивного зала.

На данный момент было зарегистрировано шесть обстрелов Донецка украинскими формированиями за понедельник. Во всех случаях применялись снаряды «натовского» калибра.