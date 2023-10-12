В Донецке мирная жительница получила ранение во время обстрела

Во время очередного обстрела Донецка силами Украины получила ранения жительница одного из районов. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин, на этот раз под огнем оказался Петровский район. В результате происшествия пострадала местная жительница. На улице Глазунова травмы получила женщина 1962 года рождения. О разрушениях на земле информации пока не поступало.

Несколькими часами раньше мэр сообщил об обстреле другого района – Кировского. Там снаряд попал на территорию больницы. Также при обстреле погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.