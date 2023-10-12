В Донецке мирная жительница получила ранение во время обстрела
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
Во время очередного обстрела Донецка силами Украины получила ранения жительница одного из районов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин, на этот раз под огнем оказался Петровский район. В результате происшествия пострадала местная жительница. На улице Глазунова травмы получила женщина 1962 года рождения. О разрушениях на земле информации пока не поступало.
Несколькими часами раньше мэр сообщил об обстреле другого района – Кировского. Там снаряд попал на территорию больницы. Также при обстреле погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.