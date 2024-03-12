В Донецке после завершения реконструкции открылся мемориал на территории шахты

Телеканал RT сообщает, что в Донецке открылся мемориал на территории шахты 4/4-бис, которую ранее реконструировали. Именно здесь, в 1942—1943 годах, проходили массовые казни советских граждан.

Церемония открытия состоялась при участии главы ДНР Дениса Пушилина и Сергея Кириенко, первого заместителя администрации президента РФ. Также в мероприятии участвовал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

На церемонии открытия зажгли Вечный огонь и возложили цветы, почтив память погибших в годы ВОВ во время немецкой оккупации. Именно на территорию шахты оккупанты сбросили тела 75 000 человек.

Теперь об этих страшных событиях и павших напомнит мемориал, реконструировавшийся с 2023 года. Сейчас это облагороженная и расширенная территория.

Ранее сообщалось, что в Германии осквернили мемориал советским воинам.