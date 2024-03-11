В Германии злоумышленники осквернили памятник, который был установлен в честь павших советских воинов. Как сообщает РИА Новости ссылаясь на местную полицию, инцидент произошел 10 марта на северо-западе страны в городе Пренцлау.

Известно, что в воскресенье в местный парк Грабовштрассе вызвали полицейских, которые задокументировали факт наличия граффити, нанесенного на мемориал. По факту случившегося началось расследование. В одном из местных СМИ сообщают, что на монументе фигурировали антироссийские лозунги. Немецкий город был занят нашими войсками 27 апреля 1945 года во время Берлинской наступательной операции.

Ранее мы писали о том, что ночью 11 марта российские войска нанесли успешный удар по вооруженным силам Украины. Под наши ракеты попали военнослужащие 73-го морского центра ССО Украины, а также операторы, которые управляли безэкипажными катерами.