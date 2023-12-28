В Донецке при обстреле ВСУ ранена 91-летняя женщина

В Донецке во время вечерней бомбардировки города вражескими снарядами получила ранения 91-летняя пожилая женщина.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.

«Донецк (Петровский район)... ранена женщина 1932 г. р.», — говорится СЦКК в аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку. Судя по всему, в момент обстрела ВСУ находились в населенном пункте под названием Катериновка, а удар наносили по Центрально-Городскому району Горловки.