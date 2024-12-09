В Донецке прогремел взрыв внедорожника — мужчина лишился ноги

В центре Донецка взорвался белый автомобиль марки Toyota. Из-за этого пострадали 2 человека, как сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.

В Донецке произошел мощный взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser Prado белого цвета. Из-за инцидента пострадали 2 человека — члены одной семьи. По предварительной информации, эпицентр взрыва мог находиться в районе водительской двери, которая приняла на себя больший удар. В результате происшествия мужчине оторвало ногу.

На месте немедленно появились очевидцы, которые оказали первую помощь и вызвали экстренные службы. Другие подробности происшествия пока остаются неясными. На кадрах, опубликованных в социальных сетях агентства, автомобиль снят со всех сторон. Там можно оценить масштаб нанесенного внедорожнику ущерба.

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