В Донецке с дрона сбросили взрывоопасный предмет
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
Около 21:50 украинские военные направили в Донецк беспилотник, начиненный взрывоопасным предметом. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК вечером вторника, 26 декабря.
По данным представительства, ВСУ выпустили дрон, который нес взрывоопасный предмет. В итоге сброс ВОПа произошел именно в Петровском районе Донецка.
На данный момент информации о том, есть ли пострадавшие или разрушения, нет. Другие подробности уточняются.