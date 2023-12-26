В Донецке с дрона сбросили взрывоопасный предмет

Около 21:50 украинские военные направили в Донецк беспилотник, начиненный взрывоопасным предметом. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК вечером вторника, 26 декабря.

По данным представительства, ВСУ выпустили дрон, который нес взрывоопасный предмет. В итоге сброс ВОПа произошел именно в Петровском районе Донецка.

На данный момент информации о том, есть ли пострадавшие или разрушения, нет. Другие подробности уточняются.