В Донецке впервые за одиннадцать лет заработает железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Донецка, который не принимал поезда с 2014 года, вновь начнет работу 9 мая 2025 года. Об этом ТАСС заявил первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

По его словам, с 9 мая из Донецка поедут первые пригородные поезда. Калеватых подчеркнул, что открытие вокзала станет важным шагом к восстановлению транспортной системы на территории Донбасса.

В феврале президент России Владимир Путин призвал к активному развитию грузового и пассажирского сообщения с Крымом. Он также поручил правительству и компании РЖД рассмотреть возможность проложить новые железнодорожные пути через территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как отметил Путин, такой шаг должен создать устойчивую транспортную связку между Крымским полуостровом, новыми регионами России и центральной частью страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт строительству моста между Россией и КНДР.