В Донецкой Республике машину скорой помощи атаковал беспилотник

Инцидент произошел в селе Верхнеторецкое, где украинский беспилотник сбросил снаряд на автомобиль скорой помощи. Сообщается, что взрывоопасный предмет попал прямо на крышу спецтранспорта. Когда произошло нападение, медики ехали на вызов. К счастью, в этот раз врачи серьезно не пострадали.

В минздраве отметили, что врачам, оказывающим помощь населению в новых регионах приходится работать в опасных условиях. Автомобили скорой помощи частно становятся целями украинских атак. Например, в ноябре под серьезный обстрел попала другая бригада, в результате нападения водитель скорой погиб.