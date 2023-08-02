«В Древнем Риме ему пошло бы жить»: странному поведению Панина на интервью у Собчак нашлось объяснение

При этом, как отметили зрители, последнего было вызывающе много. Звезда фильма «Жмурки» к месту и не к месту рассказывал о своих гомосексуальных связях со звездами шоу-бизнеса, называя даже имена тех, кто никогда открыто не заявлял о своей ориентации.

Впрочем, как рассказала психолог и сексолог Екатерина Молния, эти слова не стоит воспринимать на веру.

«У Панина* частичная утрата связи с реальностью. Он не понимает социальные нормы. Такое ощущение, что ему море по колено. Это все указывает на то, что его личность находится в пограничном регистре. Поэтому он может ляпнуть о ком угодно совершенно что угодно», — пояснила одиозное поведение актера эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, дополнила психолог, герой этого интервью — явный гедонист — человек, живущий исключительно ради собственного удовольствия и способен пойти на многое, чтобы получить желаемое.

«Я вижу, что у него так называемая гедонистическая объективизация. Он смотрит на людей как на объекты, грубо говоря, для самоудовлетворения. А кто вокруг него? Это артисты, актеры, режиссеры, та же самая Ксения Собчак, которую он тоже объективизировал и еще с самого начала интервью сказал, что не прочь заняться бы с ней чем-то интимным и даже видит ее в роли госпожи», — отметила сексолог.

С подобными взглядами и образом жизни, подытожила Молния, Панин* попал не в ту эпоху.

«Гедонистическая эпоха у нас была в Древнем Риме, и Панину* очень пошло бы там жить: там все друг с другом спали и относились друг к другу просто как к объектам для удовлетворения плотских утех», — добавила собеседница.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом