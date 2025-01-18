В ДТП на Юго-восточной хорде в Москве погибли два человека

В результате столкновения с препятствием на Юго-Восточной хорде в Москве произошло возгорание легкового автомобиля марки Daewoo, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Сообщается, что трагедия произошла в субботу, 18 января, в 16.55 на участке хорды между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. В результате ДТП два человека погибли, один получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. Движение по Московскому скоростному диаметру ограничено.

Ранее сообщалось, что прокуратура выложила фото трагедии под Дмитровом, где в ДТП с автобусом погибли три человека.