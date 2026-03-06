В Дубае осталось свежих продуктов на десять дней из-за конфликта Ближнем Востоке
МК: эксперты подсчитали, что в Дубае осталось свежих продуктов всего на 10 дней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Продовольственных запасов в Дубае осталось всего на 10 дней, передает «МК» со ссылкой на прогноз руководителя международного логистического гиганта Kühne+Nagel Штефана Пауля. Из-за военного конфликта с Ираном цепочки поставок свежих продуктов оказались под ударом.
Конфликт затронул ключевые транспортные артерии, отметил эксперт. Объем мировой грузовой авиации сократился примерно на 18%. Но еще критичнее ситуация с морскими перевозками — основным способом доставки продуктов питания в регион. Многие страны Персидского залива, включая ОАЭ, сильно зависят от импорта фруктов и овощей.
Пауль объяснил, что теоретически есть возможность доставлять товары по суше из Саудовской Аравии, однако мощности наземного транспорта несопоставимы с морским. Один крупный контейнеровоз перевозит до 20 тыс. контейнеров: заменить его грузовиками физически невозможно.
В Европе, по словам специалиста, ситуация с поставками продуктов спокойнее. Эскалация на Ближнем Востоке пока не создала там таких же рисков, как в зоне Персидского залива.
Ранее турэксперт Дмитрий Тарасов назвал россиянам альтернативу ОАЭ.