В Дубае осталось свежих продуктов на десять дней из-за конфликта Ближнем Востоке

Продовольственных запасов в Дубае осталось всего на 10 дней, передает «МК» со ссылкой на прогноз руководителя международного логистического гиганта Kühne+Nagel Штефана Пауля. Из-за военного конфликта с Ираном цепочки поставок свежих продуктов оказались под ударом.

Конфликт затронул ключевые транспортные артерии, отметил эксперт. Объем мировой грузовой авиации сократился примерно на 18%. Но еще критичнее ситуация с морскими перевозками — основным способом доставки продуктов питания в регион. Многие страны Персидского залива, включая ОАЭ, сильно зависят от импорта фруктов и овощей.

Пауль объяснил, что теоретически есть возможность доставлять товары по суше из Саудовской Аравии, однако мощности наземного транспорта несопоставимы с морским. Один крупный контейнеровоз перевозит до 20 тыс. контейнеров: заменить его грузовиками физически невозможно.

В Европе, по словам специалиста, ситуация с поставками продуктов спокойнее. Эскалация на Ближнем Востоке пока не создала там таких же рисков, как в зоне Персидского залива.

