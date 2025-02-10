В Дублине три человека пострадали после нападения с ножом: преступник задержан
Irish Times: при нападении с ножом в Дублине ранены три человека
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В результате ножевого нападения в центре Дублина три человека получили травмы, нападающий был задержан, сообщило издание Irish Times.
По данным газеты, один человек арестован за совершение нападения на трех человек в районе Стоунибаттер. Все пострадавшие были доставлены в больницу с ранениями, которые не угрожают их жизни.
Издание сообщает, что преступник использовал кухонный нож и что жертвы, вероятно, были выбраны им произвольно. Как утверждают источники, у полиции нет оснований полагать, что это нападение имеет связь с терроризмом.
Ранее сообщалось, что школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге.