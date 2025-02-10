В Дублине три человека пострадали после нападения с ножом: преступник задержан

В результате ножевого нападения в центре Дублина три человека получили травмы, нападающий был задержан, сообщило издание Irish Times.

По данным газеты, один человек арестован за совершение нападения на трех человек в районе Стоунибаттер. Все пострадавшие были доставлены в больницу с ранениями, которые не угрожают их жизни.

Издание сообщает, что преступник использовал кухонный нож и что жертвы, вероятно, были выбраны им произвольно. Как утверждают источники, у полиции нет оснований полагать, что это нападение имеет связь с терроризмом.

Ранее сообщалось, что школьник напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге.