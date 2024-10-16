В Дубне на конференции обсудят развитие российской авиации и ракетостроения

На площадке ОЭЗ «Дубна» во вторник, 15 октября, открылась I Всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения».

Организацией мероприятия занималось проектно-конструкторское бюро АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка». Компания при поддержке БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова разрабатывает и производит современные ракеты различного назначения.

На протяжении четырех дней участники обсудят направления развития российской авиационной отрасли, которые в настоящее время считаются одними из самых перспективных. В дискуссии примут участие представители отечественных предприятий, в частности, ГосМКБ «Радуга», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

Организаторы поблагодарили участников за желание внести вклад в развитие авиа- и ракетостроения. На площадке предложено обмениваться информацией, публично апробировать новые идеи, предлагать авторские разработки.

«Конференция проводится в первый раз, но есть очень большие надежды, что, она будет полезной, интересной и результативной для всех участников. Действительно, мы занимаемся областью науки и техники, где крайне важна школа, которая была заложена в нашем городе Александром Яковлевичем Березняком. Но одновременно важно развивать традиции школы, общаться, создавать новые производства в сотрудничестве с вузами и другими предприятиями нашей отрасли. Мы видим большие перспективы в развитии нашей отрасли. Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнерские связи со всеми участниками», — отметил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

Конференция приурочена одновременно двум важным событиям. Она посвящена празднованию предприятия Дубны ГосМКБ «Радуга», которое начало работу 73 года назад. Кроме того, мероприятие проходит в честь памяти легендарного изобретателя А. Я. Березняка. Филиал, которым руководил в советское время конструктор, в настоящий период носит название МКБ «Радуга». Под его контролем в Дубне проектировались и выпускались различные ракеты.

Ранее сообщалось, что резиденты технико-внедренческих ОЭЗ Подмосковья, которые работают на площадках ОЭЗ ТВТ «Дубна» и ОЭЗ ТВТ «Исток», вложили в свои проекты более 160 млн руб.