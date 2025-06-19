В Дубне проходят Дни ЮАР, приуроченные к 20-летию научного партнерства

В Дубне проходят Дни ЮАР в ОИЯИ, приуроченные к 20-летию стратегического сотрудничества между Объединенным институтом ядерных исследований и ЮАР.

За эти годы в научно-образовательных программах ОИЯИ по подготовке молодых кадров приняли участие почти 500 южноафриканских студентов, сообщил генеральный директор NRF Фулуфело Нелвамондо.

В первый день визита в Дубну южноафриканская делегация посетила в Лаборатории физики высоких энергий на площадке ускорительного комплекса NICA, интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир». В Доме международных совещаний гости из ЮАР рассказали о важнейших проведенных исследованиях.

В рамках мероприятия было заключено три новых соглашения о сотрудничестве с южноафриканскими вузами —Зулуленда (UNIZULU), университетом Венда (UNIVEN) и Северо-западным университетом (NWU).

В течение недели представители делегации из ЮАР расскажут коллегам из ОИЯИ об успехах и перспективах развития сотрудничества, посетят лаборатории Объединенного института и обсудят вопросы реализации совместных проектов и исследования.

Ранее сообщалось о том, что в Дубне запустят производство счетчиков электроэнергии.