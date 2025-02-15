В ДУМ назвали победу Руси в Куликовской битве «спорной и незначительной»

Публикации Духовного управления мусульман Российской Федерации, посвящённые сражениям на Куликовом поле и на реке Калке, вновь привлекли внимание общественности. 15 февраля на сайте организации была опубликована статья, в которой победа Руси в Куликовской битве названа «спорной и незначительной», а поражение на Калке — «началом истории России», как считают в ДУМ.

В частности, заместитель председателя Совета муфтиев Фарит Фарисов выразил опасение, что празднование победы русских над монголо-татарами в Куликовской битве на государственном уровне может привести к «искусственному расколу общества». Он считает, что эта победа не имела большого значения, поскольку Русь и дальше продолжала оставаться в составе Золотой Орды.

В отличие от этого, в статье о битве на Калке трагическое для Руси событие представлено в позитивном свете. Муфтий Мухетдинов считает поражение русских князей и их мученическую смерть началом истории России. Он утверждает, что под властью Орды произошло формирование российской государственности, а в битве сражались наши предки с обеих сторон.

Он также утверждает, что Русь «определила себя как часть обширного ордынского пространства» и связывает место битвы с «территорией, которая сейчас является частью Донецкой области».

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