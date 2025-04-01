В Думе запретили навязывать потребителям доптовары, работы и услуги

Теперь всем продавцам законодательно запрещено навязывать потребителям какие-либо дополнительные услуги, товары либо работы. Покупатели имеют полное право отказаться от таких попутных товаров, а в случае если они их уже оплатили, то смогут потребовать от продавца возврата средств. Закон об этом был принят парламентариями во втором и третьем чтениях.

Теперь всем тем, кто предоставляет услуги либо товары, запрещено автоматически проставлять отметки о согласии потребителя на дополнительное добавление услуг либо продукции. В том случае, если покупатель либо получатель услуг соглашается с дополнительными приобретениями, он обязан подтвердить это в письменной форме.

«Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок», — заявил по этому поводу Вячеслав Володин.

Все соответствующие изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей». Также подписан закон о запрете массовых рассылок. С 1 августа 2025 года любой гражданин РФ сможет отправить своему оператору связи отказ от получения уведомлений во время рассылок абонентам. Этот документ подписал президент Путин.

Ранее сообщалось, что российское правительство обсуждает запрет на езду по тротуарам на электросамокатах. Вместе с полным запретом обсуждаются и альтернативные меры, такие как приоритетное движение электросамокатов и электровелосипедов по велодорожкам, правому краю дороги, а в последнюю очередь — по тротуарам.