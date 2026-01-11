В два раза дороже, но того стоит: куда на самом деле советуют ехать бывалые туристы в Индии

Туристические эксперты обозначили для российских путешественников, знакомых с Гоа, новые перспективные направления в Индии. В качестве альтернатив, предлагающих теплое море и солнце, называются южный штат Керала и Андаманские острова, сообщает Турпром .

Керала, известная как «страна Богов», характеризуется густыми джунглями, чайными плантациями, древними храмами и протяженными пляжами. Это направление позиционируется для спокойного отдыха вдали от суеты с акцентом на аюрведические практики и созерцание природы. Ориентировочная стоимость недельного тура (без учета перелета) оценивается в 50-70 тысяч рублей на человека, обед в местном кафе — в 300-500 индийских рупий.

Андаманские острова представлены как направление для ценителей дикой природы, дайвинга и уединенных пляжей, знаменитое коралловыми рифами. Минимальный бюджет на неделю здесь выше и начинается от 80 тысяч рублей, а посещение кафе обойдется в 500-800 рупий.

Эксперты также указывают на возможные минусы: в Керале могут встречаться проблемы с чистотой и действовать ограничения на алкоголь, а на Андаманских островах отмечается ограниченный выбор отелей и ресторанов при более высоких ценах, а для посещения некоторых локаций требуется специальное разрешение.

