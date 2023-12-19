В двух городах Украины прозвучали взрывы

СМИ Украины сообщают о взрывах в двух города. Об этом в своем официальном канале пишет издание «Страна.ua» вечером вторника, 19 декабря.

Известно, что громкие звуки взрывов раздались в Одессе и Черноморске. При этом, по данным издания, воздушная тревога объявлялась только в одном регионе – в Одесской области.

Также говорится о том, что официально власти никак не прокомментировали взрывы в двух городах. Не сообщается и о том, есть ли какие-то разрушения или пострадавшие.