В двух населенных пунктах Курской области объявили эвакуацию

Оперативный штаб ввел обязательный выезд жителей приграничных районов. Им предстоит в кратчайшие сроки покинуть свои дома. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Соответствующая информация появилась в его телеграм-канале.

В Курской области принято решение об обязательной эвакуации местных жителей из населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов. Эти территории находятся в 15-километровой приграничной зоне с Украиной.

Решение об эвакуации приняли с целью обеспечения безопасности населения. Координацию процесса выезда жителей возложили на волонтеров центра «Патриот», местную администрацию и силовые структуры.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов призывает местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и неукоснительно следовать рекомендациям правоохранительных органов и властей.

Ранее в Сети появилось видео, как ВСУ скинули бомбу США на курскую школу. Сообщается, что здание полностью разрушено. Информации о жертвах и пострадавших на момент публикации материала не поступало.