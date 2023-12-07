В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

Сразу в двух регионах Украины вечером четверга, 7 декабря, была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на онлайн-карты.

По официальным данным, сигнал звучит в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

Первые сигналы тревоги раздались ближе к 21 часу в Харьковской области, а потом уже сирены завыли и в Запорожской. Позже всех, в 21:47, сигнал зазвучал в Днепропетровской области.