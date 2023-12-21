В двух украинских регионах завыли сирены

Сразу в двух муниципалитетах Украины вечером четверга, 21 декабря, была объявлена воздушная тревога. Об этом написал ТАСС , сославшись на данные онлайн-карт.

Сообщается, что громко стало и на востоке, и на юге Украины – сирены завыли как в Николаевской, так и в Днепропетровской областях. Ранее тревога была объявлена и в Харьковской области, там она продлилась около 30 минут.

На данный момент информации о том, имеются ли разрушения или пострадавшие граждане, нет. Подробности уточняются.