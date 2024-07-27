В Дзержинске блогера-главу управляющей компании подозревают в хищении средств

Жители полуаварийного дома в Дзержинске Нижегородской области подозревают руководителя управляющей компании в хищении средств, которые предназначались на капитальный ремонт, пишет Mash .

Сообщается, что девушка по имени Полина, назначенная на должность главы УК, является дочерью руководителя департамента Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), работает формально. Жители отмечают, что никакой активной деятельности в управкомпании от нее видно. Вместо этого девушка активно ведет социальные сети и свой блог, в котором рассказывает о похудении и фитнесе.

В это время жильцы жалуются на гниющие стены в своих квартирах и неисправную проводку. Дом находится в очереди на проведение капитального ремонта с 1980-х годов. При этом он является «должником» за коммунальные услуги. Общая задолженность по дому составляет около 200 тысяч рублей.

Жильцы недоумевают, откуда мог появится долг, поскольку счета за коммуналку они оплачивают в срок каждый месяц.

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