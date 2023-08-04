В «Единой России» хотят добиться привлечения к ответственности мужчины, выбросившего собаку из окна в Подольске

Партия «Единая Россия» будет добиваться привлечения к ответственности мужчины, который выбросил собаку из окна 11 этажа в Подольске. Об этом заявил председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян.

«Обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности. Отношение к животным должно быть как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», — отметил Керселян.

Он уточнил, что просьбу взять на личный контроль расследование данного происшествия уже направили начальнику ГУ МВД России по Подмосковью, генерал-лейтенанту Виктору Паукову.

«Если информация, полученная в ходе проверки органами внутренних дел, подтвердится, и будет установлен факт жестокого обращения с животным, будем настаивать на привлечении к ответственности владельца спаниеля», — подчеркнул председатель комитета.

Напомним, что инцидент произошел в доме № 16 на Колхозной улице. Спасенная собака провела всю ночь на интенсивной терапии, однако, все же умерла рано утром. Отмечалось, что хозяина собаки не было дома в момент происшествия. Ее выбросил из окна его отец, который в это время был в состоянии алкогольного опьянения.