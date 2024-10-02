В Екатеринбурге горит театр музкомедии, люди спасаются через крышу

В центре города разгорелся пожар. Как рассказывают очевидцы, люди вынуждены спасаться, выбивая окна и выбираясь на крышу здания. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В здании театра музкомедии на Ленина, 47 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем в результате возгорания. Еще 5 человек самостоятельно выбрались на крышу, выбив окна. Другие 10 все еще остаются в стенах горящего театра. Предварительно, среди них есть дети.

На месте работают спасательные службы, они спасают людей с крыши. В Сеть попали кадры с места происшествия. На них видно, что к зданию театра подъехали несколько пожарных автомобилей. Огонь возник в одной из гримерок на четвертом этаже.

Ранее в Алтайском крае загорелось здание филиала РЖД. Огонь охватил площадь порядка 1,2 тыс. кв. м.