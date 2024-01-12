В Екатеринбурге ищут очевидцев прогулки матери с босым ребенком в мороз

Подразделение по делам несовершеннолетних собирает сведения о матери и ее сыне, который ходил по земле голыми ногами в 25-градусный мороз, сообщает KP.RU .

В городских пабликах сообщили, что в микрорайоне Солнечный 11 января женщина гуляла со своим сыном и собакой в мороз, не удосужившись надеть на ребенка обувь. Несовершеннолетний был босым и сильно плакал, хватаясь постоянно за замерзшие стопы. Ситуацию зафиксировали прохожие на улице Чемпионов.

«Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — отметили журналистам в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Все детали и обстоятельства ситуации выясняют в ПДН. Известно, что уральскую горе-мать уже задержали для беседы о случае. Дополнительно полиция попросила очевидцев неправомерной прогулки сообщить подробности по телефону дежурной части. После окончания проверки будет дана правовая оценка ситуации. Родительницу могут привлечь к ответственности по закону, однако наказание будет зависеть от степени ее вины.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под уголовное дело за шпионаж в пользу Польши.