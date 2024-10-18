В Екатеринбурге осудят подростка за тройное убийство

В уральской столице завершили расследование тройного убийства, по которому проходит 16-летний парень. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел почти год назад, 13 ноября. В доме на Билимбаевской молодой человек на почве ревности набросился на возлюбленную с ножом и смертельно ее ранил. Вскоре пришла мама девушки, с которой подросток расправился аналогичным образом. Вдобавок к этому душегуб не оставил в живых собаку семьи.

Покидая дом уралец взял сотовые и банковские карты жертв, а затем с более старшим приятелем снял со счетов 40 тысяч рублей.

Задержание подозреваемого провели быстро. По горячим следам установили, что он скрывается в доме на улице Бебеля. При нем были ключи от квартиры погибших.

СК уточняет, что согласно экспертизе молодой человек осознавал свои действия. Его признали вменяемым. Дело и все его материалы отправили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, подростку предъявили обвинение по четырем уголовным статьям: за убийство двух лиц, кражу имущества и кражу с банковского счета, а также жестокую расправу над животным.

Ранее сообщалось, что в Тульской области женщина зарезала сожителя в ходе ссоры.