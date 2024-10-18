В Тульской области женщина вонзила нож в живот сожителя
Фото: [Медиасток.рф]
Жительница города Венева Тульской области смертельно ранила ножом своего сожителя в ходе ссоры. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СУ СКР по региону.
В микрорайоне Южном в одном из домов стало шумно: сожители громко ругались пока не перешли в стадию физического противостояния. В какой-то момент женщина схватилась за нож и ударила им в живот оппонента. Через несколько часов от ранения мужчина скончался, не дождавшись скорую помощь.
Правоохранители задержали гражданку. В доме провели обыски. В жилище были обнаружены предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, изъяли записи с камер и собрали другие сведения, которые помогут расследованию.
Сама жительница тульского города в содеянном призналась. В скором времени суд выберет ей меру пресечения по делу об убийстве.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе подростка обвинили в убийстве женщины и поджоге ее квартиры.