В Тульской области женщина вонзила нож в живот сожителя

Жительница города Венева Тульской области смертельно ранила ножом своего сожителя в ходе ссоры. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СУ СКР по региону.

В микрорайоне Южном в одном из домов стало шумно: сожители громко ругались пока не перешли в стадию физического противостояния. В какой-то момент женщина схватилась за нож и ударила им в живот оппонента. Через несколько часов от ранения мужчина скончался, не дождавшись скорую помощь.

Правоохранители задержали гражданку. В доме провели обыски. В жилище были обнаружены предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, изъяли записи с камер и собрали другие сведения, которые помогут расследованию.

Сама жительница тульского города в содеянном призналась. В скором времени суд выберет ей меру пресечения по делу об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе подростка обвинили в убийстве женщины и поджоге ее квартиры.