В Екатеринбурге пассажирский автобус протащил пенсионерку с внуком по дороге

Как сообщает URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, едва не закончившийся трагедией инцидент произошел на дороге на улице Репина.

Отмечается, что водитель автобуса не заметил выходящих из салона пассажиров и невозмутимо продолжил движение. В результате подобной беспечности пострадала пожилая женщина и ее внук.

«Пенсионерка с внуком выходили из общественного транспорта, мальчика защемило дверью, а водитель продолжил движение. Мужчина пояснил, что не заметил выходящих людей и поэтому продолжил движение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

63-летнюю женщину пришлось экстренно госпитализировать. У нее черепно-мозговая травма, ушибы лобной части головы и ссадины на руках, добавили в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношение водителя общественного транспорта.

Напомним, ранее в Подмосковье спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП с двумя легковушками.