В Екатеринбурге погиб один человек при пожаре в театре музкомедии

Пожар начался в стенах известного Свердловского академического театра музыкальной комедии в среду, 2 октября. Возгорание удалось локализовать на площади 15 кв. м. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию, полученную от региональных ведомств.

Согласно предварительной информации, во время эвакуации удалось спасти шестерых. Всего из здания вывели 105 человек. Предположительно, пожар начался из-за возгорания вещей на четвертом этаже театра.

На месте происшествия работают 36 человек и 12 единиц специальной техники. Прокуратура Кировского района уже начала проверку по данному инциденту.

Здание театра построено в 1915 году. Оно является объектом культурного наследия. Масштаб нанесенного ущерба этому памятнику архитектуры еще предстоит оценить. Подробности происшествия продолжают уточняться.

Ранее в Москве рядом с савеловским рынком загорелось кафе «Чайхана Баракат». Пожар начался во вторник, 1 октября. В результате инцидента никто не пострадал.