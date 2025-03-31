В Екатеринбурге после дня рождения пропали подростки

В Екатеринбурге полиция и волонтеры уже сутки ищут троих детей, пропавших после празднования дня рождения одного из них, пишет телеграм канал Ural Mash.

После праздника пропали два молодых человека 15 и 16 лет, а также 16-летняя девушка.

По информации источника, парень и девушка ушли отмечать день рождения из социального центра, в котором проживали. К ним присоединился третий подросток, после чего дети перестали выходить на связь.

Отмечается, что перед исчезновением один из молодых людей упоминал, что планирует гулять всю неделю в честь своего дня рождения. Последний раз подростков видели в Орджоникидзевском районе города около 18:00 в воскресенье, 31 марта.

Поиски детей продолжаются. В оперативные мероприятия вовлечены как профессиональные службы, так и местные жители.

Ранее сообщалось, что спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли живым в гостинице. Корреспондент должен был освещать спортивный турнир в городе, но вскоре пропал.