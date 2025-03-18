Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Круглова нашли живым

Спортивного журналиста Александра Круглова, о пропаже которого стало известно 12 марта, нашли живым в одном из гостиничных комплексов Тюмени. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в группе во «ВКонтакте».

Круглов приехал в город для освещения чемпионата России по биатлону, который проходил с 13 по 16 марта.

Как сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, Круглова нашли в укромном месте. Подробности о его местонахождении пока не разглашаются. Последний раз журналиста видели 12 марта. После его исчезновения родные и коллеги забили тревогу, и 16 марта были организованы поисковые мероприятия.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила о трех версиях исчезновения Круглова. По одной из них, журналист мог уйти в запой, так как приближенные к нему люди рассказывали о его проблемах с алкоголем.

Круглов активно вел блог «Штрафные 150» на своем YouTube-канале и в телеграм-канале, где делился мнениями и анализом спортивных событий. Ранее он работал на таких платформах, как «Чемпионат», News.ru и Metaratings, зарекомендовав себя как профессионал в области спортивной журналистики.

Ранее сообщалось, что врио губернатор Курской области Александр Хинштейн встретился с журналисткой Инной Демьяненко, которая пропала в Судже семь месяцев назад.