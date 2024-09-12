В Екатеринбурге прошла церемония прощания с Героем России Родобольским

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с Героем России, летчиком-снайпером Игорем Родобольским, как сообщила телекомпания ОТВ.

Игорь Родобольский скончался 8 сентября. Его сын Олег сообщил, что причиной смерти стала серьезная болезнь. У летчика была сердечная недостаточность, а несколько лет назад он перенес пневмонию.

В прощании принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также власти региона решили увековечить память Родобольского, назвав в его честь центр патриотического воспитания молодежи, который он возглавлял с 2013 года.

Ранее сообщалось, что умер тележурналист Николай Сванидзе.