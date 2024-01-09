В Екатеринбурге стример добровольно ушел на СВО после оскорбления российской армии

В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа, высказавшийся нелицеприятно в адрес российской армии, добровольно отправился на СВО после извинений. Об этом сообщает РИА Новости .

36-летнего Артема Оморьяна задержали в понедельник из-за его выхода в прямой эфир в соцсети. Находящийся под воздействием алкоголя мужчина заявил, что срезал шевроны с буквой Z и уши у мертвых российских солдат. Решением суда мужчину заключили под арест на 10 суток. Как сообщили в суде, речи о возбуждении уголовного дела за высказывания мужчины пока не идет.

Сам стример извинился, когда протрезвел и осознал произошедшее. Он решил искупить вину, отправившись добровольцем на спецоперацию. Сейчас он готовится к отправке к месту прохождения службы.