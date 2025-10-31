В Екатеринбурге вскрыли квартиру-студию для круглосуточных порностримов

В Екатеринбурге стала достоянием общественности шокирующая подробность о квартире, которая на протяжении двух лет использовалась для организации круглосуточных порностримов. Эксклюзивные кадры из помещения опубликовал в своем телеграм-канале активист и член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

На обнародованных видеозаписях видно, что все пространство жилплощади было оснащено многочисленными камерами видеонаблюдения, ведшими прямую трансляцию в интернет.

Интерьер квартиры представлял собой удручающее зрелище: повсюду были разбросаны предметы верхней одежды, лубриканты, контрацептивы и секс-игрушки.

Общественник также привел слова местных жителей, которые долгое время страдали от происходящего в соседней квартире.

«Соседи, которые живут вокруг этой квартиры <...>, каждую ночь два года вздрагивали от того то что здесь происходит: крики и оры и так далее», — рассказал Дмитрий Чукреев.

