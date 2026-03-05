В Екатеринбурге вынесли приговор членам азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге суд вынес суровый приговор шестерым членам азербайджанской диаспоры, сообщило издание URA.RU. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2001 и 2010 годах.

Самый большой срок получил экс-руководитель этнической группировки Шахин Шыхлински — 22 года колонии строгого режима, причем первые четыре года он проведет в тюрьме.

Лидера группы Акиф Сафаров приговорили к 21 году строгого режима с первыми четырьмя годами в тюрьме. Камал Сафаров и Раджабов Шуджаяддин осуждены на 14 лет строгого режима, из которых четыре года — тюремного заключения.

Мазахир Сафаров получил 13 лет, а Бакир Сафаров — 10 лет. Всем, кроме Шуджаяддина, первые четыре года предстоит отбывать в тюрьме.

Преступления, за которые осуждены фигуранты, произошли с разницей почти в десять лет. В 2001 году возле кафе «Металлон» был жестоко убит предприниматель Юнус Пашаев. В 2010 году киллер Элман Сулейманов пытался застрелить бизнесмена Фехруза Ширинова, но пистолет дал осечку — заклинило. Оба преступления долгое время оставались нераскрытыми.

Из всех шестерых вину частично признал только Мазахир Сафаров. Остальные отрицают свою причастность к убийству и покушению.

