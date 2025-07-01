В Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской диаспоры, вытащив из гелика

Очевидцы сообщают, что Шыхлински силой вытащили из автомобиля, а его сына-адвоката прижали к земле. По предварительным данным, у «Гелендвагена» оказались разбиты стекла, что потребовалось в рамках задержания.

По данным источников в силовых структурах, задержанный может быть причастен к организации нескольких убийств и покушений, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Ранее по этому делу уже арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Операция, по предварительным данным, проводилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета.

Сын главы диаспоры Мутвалы Шыхлински рассказал «Осторожно, новости», что его отец находится в статусе свидетеля. По его словам, он хотел припарковаться, когда ему на встречу выехали несколько машин силовых структур. Также Мутвалы отметил, что после задержания Шыхлински увезли на допрос в СК по Свердловской области на улице Щорса.

Отметим, что задержание стало частью масштабной спецоперации, проведенной 27 июня, в ходе которой были задержаны более 50 человек.

Также ранее 1 июля в Воронеже спецназ штурмом взял особняк азербайджанского бизнесмена Халилова. Его могли задержать, но официально это не подтверждали.