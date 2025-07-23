В элитном ЖК Москвы из кранов льется вода цвета «американо»

В жилом комплексе бизнес-класса «Савеловский Сити», расположенном в Москве, жители столкнулись с неприятным сюрпризом — из водопроводных кранов потекла жидкость, напоминающая по цвету популярный кофейный напиток американо. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка».

По информации, предоставленной владельцами квартир, данная проблема существует уже на протяжении нескольких месяцев и не находит решения. Практически ежедневно из кранов течет вода коричневого оттенка.

Несмотря на это, управляющая компания «Высота 4884. Сервис» не предпринимает никаких действий для исправления ситуации. В ответ на жалобы жильцов представители коммунальной службы утверждают, что причина кроется в изношенном состоянии труб.

Примечательно, что данный жилой комплекс был возведен относительно недавно, менее десяти лет назад. При этом стоимость квартир в доме, где наблюдается проблема с качеством воды, варьируется от 15 до 45 млн руб.

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