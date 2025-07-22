Москвичи устроили заплыв по улицам после ливня

Москвичи устроили импровизированный заплыв по улицам после сильного ливня. Видео с людьми, плывущими по затопленным дорогам, появилось в телеграм-канале SHOT.

Очередной летний ливень превратил улицы Москвы в подобие каналов. В некоторых районах вода поднялась так высоко, что пешеходы предпочли передвигаться вплавь. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале SHOT, видно, как двое горожан преодолевают затопленный переход, активно работая руками.

Стихия не только развеселила москвичей, но и создала проблемы для транспорта. На Филевской линии метро временно прекратилось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская». Синоптики предупреждают, что дожди разной интенсивности продлятся до конца вторника, 22 июля, а значит, ситуация с подтоплениями может повториться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что в столице существенно меняется климат.