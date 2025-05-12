В ЕП объяснили, чем Турция удобна в переговорах по Украине

Французский депутат Европарламента Тьери Мариани в эфире RT объяснил , почему Турция является удобной площадкой для проведения переговоров по украинскому конфликту.

Евродепутат рассказал, что в Турцию может приехать каждый политик, в любом статусе. Кроме того, эта страна не зависит от МУС. С этой точки зрения турецкие земли станут безопасной и удобной площадкой для ведения диалога по миру.

«Все, что ведет к миру, — это шаг в правильном направлении. Но мир — это не просто перемирие», — отметил собеседник.

Напомним, что в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, причем без предварительных условий. Позже Владимир Зеленский пообещал лично приехать в Турцию 15 мая.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили вероятность контактов Путина и Мерца.