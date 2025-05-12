В ЕП объяснили, чем Турция удобна в переговорах по Украине
Депутат ЕП Мариани назвал Турцию удобной площадкой для переговоров по Украине
Французский депутат Европарламента Тьери Мариани в эфире RT объяснил, почему Турция является удобной площадкой для проведения переговоров по украинскому конфликту.
Евродепутат рассказал, что в Турцию может приехать каждый политик, в любом статусе. Кроме того, эта страна не зависит от МУС. С этой точки зрения турецкие земли станут безопасной и удобной площадкой для ведения диалога по миру.
«Все, что ведет к миру, — это шаг в правильном направлении. Но мир — это не просто перемирие», — отметил собеседник.
Напомним, что в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, причем без предварительных условий. Позже Владимир Зеленский пообещал лично приехать в Турцию 15 мая.
Ранее сообщалось, что в Кремле оценили вероятность контактов Путина и Мерца.