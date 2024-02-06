В ЕП рассмотрят введение «военного налога» на торговлю с Россией

Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас предложил собирать новые торговые налоги с России, которые могли бы пойти на восстановление Украины, пишет RT .

Олекас сомневается, что на торговлю с РФ наложат полное эмбарго. По его мнению, оставшуюся торговлю нужно просто ужесточить. Например, введя дополнительный «военный налог». При этом повышение отразиться и на желании западных компаний вести дела с Россией. Скорее всего, как предположил депутат, у иностранных организаций не будет желания торговать с российской стороной.

«Что думает Еврокомиссия о возможности введения «военного налога» на сохраняющуюся торговлю с Россией?» — спросил депутат.

Эксперт Владимир Оленченко полагает, что идея депутата Европарламента может привести к торможению в экономике ЕС. Особенно тяжело будет бизнесу.

Полагают, что европейские политики просто не знают, откуда брать деньги на поддержку Украины. Ранее они пользовались своим бюджетом и резервами, но теперь ищут иные пути. Так, в ЕС уже звучали предложения пустить замороженные российские активы в пользу Украине, которая погрязла в долгах.