В Эрмитаже задержали усевшегося на трон посетителя

На трон в Эрмитаже уселся один из посетителей. Снимать его пришлось сотрудникам Управления Росгвардии, уточняют в телеграм-канале ведомства.

Стало известно, мужчина решил посидеть на троне, который установлен в Фельдмаршальском зале Эрмитажа, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. При этом, мужчина на этом не остановился и попытался подебоширить – он пришел в Военную галерею и стал хватать картины в попытке их сорвать.

Эта информация сразу же была передана росгвардейцам. Хулигана задержали, надев на него наручники. Выяснилось, что дебоширом оказался 39-летний житель Московской области, который приехал в Петербург, чтобы навестить свою маму.