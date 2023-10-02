В ЕС анонсировали новый пакет финансовой помощи Украине

Об этом объявил глава дипломатии ЕС, Жозеп Боррель, на пресс-конференции, которая прошла в Киеве после неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран Европейского союза.

Как пишет ТАСС, Боррель отметил, что предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира на сумму €5 миллиардов на следующий год. Он выразил надежду на то, что соглашение будет достигнуто до конца текущего года, когда страны ЕС должны будут согласовать свой многолетний бюджет. Однако пока, в данный момент четкого решения по этому вопросу нет.

Напомним, что страны западного блока неоднократно выделяют деньги киевским властям в рамках помощи. Однако, по данным аналитиков, в последнее время между лидерами ЕС наметились разногласия и противоречия в этом вопросе.